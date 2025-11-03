¿Qué equipo tiene el cierre más complicado en la fase regular del Apertura 2025?
Tomamos en cuenta el puntaje de los rivales para conocer cuál oncena enfrenta el cierre más complicado en la fase regular del Torneo de Apertura 2025.
De cara a la pausa del Apertura 2025 por el microciclo de La Selección de Costa Rica y los partidos eliminatorios, los equipos aprovechan el tiempo para preparar el cierre de la primera fase del torneo.
Todos los clubes tienen tres rivales por delante, mientras que Alajuelense y Cartaginés deben un partido al calendario, por lo que se enfrentarán dos veces antes del final.
Para determinar qué equipo tiene el cierre más complicado, se tomó en cuenta el puntaje alcanzado hasta la fecha por los rivales de cada conjunto.
Cabe aclarar que tanto manudos como brumosos se enfrentan en dos ocasiones, por lo que solo se consideró un duelo entre ellos para el cálculo.
Guadalupe FC – 13 puntos
Rivales: Liberia, Saprissa, Cartaginés
Puntaje total de los rivales: 75
Sporting FC – 14 puntos
Rivales: Alajuelense, Puntarenas, Saprissa
Puntaje total: 75
Cartaginés – 23 puntos
Rivales: Alajuelense (dos veces), Liberia, Pérez Zeledón
Puntaje total: 73
San Carlos – 12 puntos
Rivales: Puntarenas, Herediano, Alajuelense
Puntaje total: 65
Liberia – 23 puntos
Rivales: Guadalupe, Saprissa, Cartaginés
Puntaje total: 65
Herediano – 19 puntos
Rivales: Saprissa, San Carlos, Pérez Zeledón
Puntaje total: 61
Saprissa – 29 puntos
Rivales: Herediano, Liberia, Sporting
Puntaje total: 56
Pérez Zeledón – 20 puntos
Rivales: Cartaginés, Guadalupe, Herediano
Puntaje total: 55
Alajuelense – 30 puntos
Rivales: Cartaginés (dos veces), Sporting, San Carlos
Puntaje total: 49
Puntarenas FC – 16 puntos
Rivales: San Carlos, Sporting, Guadalupe
Puntaje total: 39