¿Qué equipo tiene el cierre más complicado en la fase regular del Apertura 2025?

De cara a la pausa del Apertura 2025 por el microciclo de La Selección de Costa Rica y los partidos eliminatorios, los equipos aprovechan el tiempo para preparar el cierre de la primera fase del torneo.

Todos los clubes tienen tres rivales por delante, mientras que Alajuelense y Cartaginés deben un partido al calendario, por lo que se enfrentarán dos veces antes del final.

Para determinar qué equipo tiene el cierre más complicado, se tomó en cuenta el puntaje alcanzado hasta la fecha por los rivales de cada conjunto.

Cabe aclarar que tanto manudos como brumosos se enfrentan en dos ocasiones, por lo que solo se consideró un duelo entre ellos para el cálculo.

Guadalupe FC – 13 puntos

Rivales: Liberia, Saprissa, Cartaginés

Puntaje total de los rivales: 75

Sporting FC – 14 puntos

Rivales: Alajuelense, Puntarenas, Saprissa

Puntaje total: 75

Cartaginés – 23 puntos

Rivales: Alajuelense (dos veces), Liberia, Pérez Zeledón

Puntaje total: 73

San Carlos – 12 puntos

Rivales: Puntarenas, Herediano, Alajuelense

Puntaje total: 65

Liberia – 23 puntos

Rivales: Guadalupe, Saprissa, Cartaginés

Puntaje total: 65

Herediano – 19 puntos

Rivales: Saprissa, San Carlos, Pérez Zeledón

Puntaje total: 61

Saprissa – 29 puntos

Rivales: Herediano, Liberia, Sporting

Puntaje total: 56

Pérez Zeledón – 20 puntos

Rivales: Cartaginés, Guadalupe, Herediano

Puntaje total: 55

Alajuelense – 30 puntos

Rivales: Cartaginés (dos veces), Sporting, San Carlos

Puntaje total: 49

Puntarenas FC – 16 puntos

Rivales: San Carlos, Sporting, Guadalupe

Puntaje total: 39