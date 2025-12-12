¿Qué dicen en Liberia y Cartaginés tras no aprovechar ser locales en la ida de las semifinales?

Liberia y Cartaginés abrieron en casa las semifinales del Apertura 2025 y no aprovecharon esto para ponerle presión a sus rivales. Alajuelense y Saprissa los esperan en sus respectivos feudos con la calma de cerrar en casa y sin presión extra tras el primer cotejo.

Recordemos que Liberia empató 1-1 un partido que dominó de cabo a rabo, hasta que Alejandro Bran igualó al 90+8.

En el Fello Meza, los morados se dieron gusto y la única luz que dejó el partido para los blanquiazules fue el descuento de Marco Ureña, que redujo el déficit de dos a un tanto.

“Hicimos méritos suficientes para ganar el partido, pero cuando uno no concreta, después sufre”, explicó el liberiano José Saturnino Cardozo tras ver cómo su equipo perdía la ventaja a segundos del pitazo final.

“No se pueden cometer errores que van a marcar diferencia ante un equipo de jerarquía. Literalmente, en estas instancias no se puede permitir eso; un equipo de jerarquía termina ganando el partido. Lo positivo es estar a un gol, iremos al Saprissa a proponer”, comentó Andrés Carevic sobre la situación de Cartaginés.

La serie entre Alajuelense y Liberia se decide este sábado a las 8 p. m., y la de Saprissa–Cartaginés el domingo a las 4 p. m.