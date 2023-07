¿Qué dice la presidenta de la Caja del polémico TikTok que hizo en medio de una cirugía?

“Coordinamos las acciones para poder llegar, realmente mi intención ni siquiera era entrar a ninguna oficina, más bien iba a comprar algo para tomar café con ellos, pero evidentemente no podían salir. Incluso, cuando llego me reciben dos médicos y me llevan a un cuarto especial para ponerme las ropas designadas para esos efectos y bajo ese escenario y acompañado de ellos… Yo nunca solicité el ingreso, jamás, ellos me dijeron venga para que les pueda dar el saludo y eso fue lo que se hizo”, aseguró.