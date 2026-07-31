¿Qué dice la CCSS sobre comprar el terreno donde está el estadio de Pérez Zeledón?

El Concejo Municipal de Pérez Zeledón aprobó una moción para preguntarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) si quiere comprar el terreno donde se encuentra el estadio municipal.

Los regidores argumentan que esto serviría para descongestionar el hospital Escalante Pradilla, que queda justo frente al inmueble, a la vez que ayudaría a tener los fondos para que el municipio construya el nuevo estadio en otro punto.

Consultados por Telenoticias, desde la CCSS señalaron que están a la espera de una propuesta formal para hacer la valoración de la compra.

"A la fecha la Institución no ha recibido una propuesta formal por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón para su valoración y análisis. En consecuencia, la CCSS no ha efectuado ninguna gestión administrativa ni emitido una posición oficial respecto a dicha iniciativa", adelantó Luis Carlos Vega Martínez, director de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca.

El médico agregó que, "en caso de que se reciba una propuesta formal, esta será analizada conforme a los procedimientos institucionales vigentes, considerando los aspectos técnicos, legales, financieros y estratégicos que correspondan, previo a la adopción de cualquier criterio o decisión institucional".