¿Qué dice el Colegio de Periodistas sobre la polémica inhabilitación del Parque Viva?

Mientras que seis expresidentes del Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) levantaron sus voces a lo que consideran acciones de peligro por parte del Gobierno de la República a la libertad de prensa del país, el presidente actual del COLPER no lo considera así y hace un llamado a la prudencia.



“El tema en sí del Parque Viva no puede ligarse directamente a un tema de libertad de prensa, si bien es una unidad económica de Grupo Nación, no se ha cerrado, se hizo una suspensión de labor del permiso de funcionamiento, sujeto a la presentación del plan remedial" indicó esta noche Belisario Solano, jerarca del Colper.

Este martes grupo de representantes del Colegio se reunió con el mandatario Rodrigo Chaves.

“Yo y los compañeros que fuimos a la reunión este martes no percibimos un tema de venganza por parte del Gobierno ni en la actitud del señor Presidente, más bien, él fue muy transparente y nos dijo que: ‘Por más que La Nación o cualquier otro medio me critique, me censure o fiscalice mi labor como Presidente, por encima de cualquier acto de ellos no va a existir en mí ningún espíritu persecutorio contra ningún medio de comunicación, puede tener la línea editorial que quiera, puede definir la defensa cualquier grupo de interés económico, que no va a existir en el ánimo del presidente de la República la persecución contra un medio de comunicación’, eso nos lo dijo él hoy”, explicó a Teletica.com el jerarca del Colper.

Por su parte, los expresidentes del colegio de periodistas; Raúl Silesky, José Luis Valverde, Heriberto Valverde, Emma Lizano, Jimen Chan y Adriana Núñez, firmaron una carta que refleja su preocupación por la decisión tomada por el Ministerio de Salud de inhabilitar el Parque Viva para eventos masivos.

“Es preciso referirnos a la sistemática campaña de deslegitimación de la prensa profesional que ha tomado fuerza en Costa Rica, impulsada desde el Poder Ejecutivo, la cual rechazamos tajantemente. Refleja un preocupante signo de violencia contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación y constituye un ataque a la libertad de prensa cuando es ejercida como consecuencia de la actividad periodística o informativa”.

Además de la reunión con Chaves, los representantes del gremio periodístico se reunieron con el presidente de Grupo Nación, Carlos González.

“Hemos coincidido de que la libertad de prensa es el bastión fundamental de cualquier sistema democrático y que hay que defenderlo a cualquier precio.

“Luego entramos a analizar el tema específico del Parque Viva y luego de escuchar a ambas posiciones, consideramos que es un tema que se rige por el principio de legalidad, cualquier persona o empresa que quiera desarrollar alguna actividad comercial, tiene que ajustarse a lo que indica la legislación y lo que se genera es una relación jurídica a través de actos administrativos, y la orden sanitaria es un acto administrativo absolutamente recurrible, dentro del plazo que indica la ley.

“En eso nos queda claro que Grupo Nación va a defenderse, va a recurrir, dentro del marco de la ley, como nos lo dijo muy claro don Carlos, ellos no necesitan el COLPER los defienda, para ello tienen a su grupo de abogados”, aclaró Solano.

Protocolo de prensa

En el COLPER agregaron que, en la reunión, se trabajó en la elaboración de un protocolo que modere, regule y regle la relación prensa-Gobierno, para el acceso a las fuentes, para el acceso a la información, para permitir y facilitar la acción de los medios.

“Parte del compromiso nuestro como Junta Directiva del COLPER es estar presente, vigilantes, en forma permanente de la acción de los funcionarios públicos, si tenemos que recurrir y acudir a la Sala Constitucional, no nos va a temblar el pulso para hacerlo o coadyuvar en cualquier recurso de amparo que sea necesario.

“Por eso es que queremos que el Gobierno defina cualquier un protocolo de cuáles son las condiciones y regulaciones del ‘juego’ para que ustedes como periodistas se sientan seguros y tranquilos de cómo se van a normar esas regulaciones cuando busquen información.

El presidente ordenó a la ministra de Comunicación hacer el protocolo a la brevedad posible y esperamos que de acá al lunes tengamos ya una propuesta donde queremos sensibilizar con algunos colegas y jefes de información para que coadyuven en las reglas del ‘juego’”, concluyó el jerarca de la institución.

Expresidentes del COLPER abogan por libertad de prensa

Por su parte, Adriana Núñez, ex presidenta del Colegio Periodistas, indicó que el cierre de Parque Viva es un “ataque a la libertad de expresión”.

“En el caso de la prensa, hay instancias diferentes para poder acudir cuando consideramos que ha habido un mal ejercicio profesional, y la gente se puede quejar ante la dirección de los medios, ante el Colegio de Periodistas, cuando el periodista es colegiado, se puede quedar ante los tribunales de ética de los distintos medios de comunicación, pedir un derecho de respuesta o acudir a los tribunales, pero eso no significa que tengamos que generalizar y decir que la prensa en Costa Rica es una prensa canalla, esa es una campaña muy rastrera.

“Yo creo que lo que está sucediendo ahora es muy peligroso, generalmente, cuando un Gobierno quiere adquirir mayor poder del que tiene y hacer las cosas sin que nadie se dé cuenta, o de manera prepotente, lo primer que hace para imponer sus ideas es quitarse de encima a la prensa”, acotó.

José Luis Valverde, otro expresidente del Colegio, comparó la relación prensa-Gobierno como un matrimonio.

“La relación de la prensa con las estructuras de poder siempre será un matrimonio mal avenido, pero hay que procurar los balances, porque hay fines superiores que defender, la tolerancia, el respeto, la sana convivencia son fundamentales. Me correspondió en algún momento ser director de prensa de Casa Presidencial y desde ahí siempre abogué por espacios abiertos de encuentro del presidente de la República, los ministros y los medios de comunicación.

“Eran ciertamente otros tiempos, pero debemos rescatar todo lo bueno de esa necesaria convivencia y al igual que los matrimonios que perduran, en este caso, para la defensa de la institucionalidad, debe ser el respeto.

“La epidermis de un funcionario público no puede ser extremadamente sensible, de lo contrario mejor que se vaya al ámbito privado, donde nadie, absolutamente nadie, lo va a molestar”, aseveró.

Emma Lizano considera que las acciones del Gobierno son represalias por las notas realizadas por Grupo Nación en campaña política contra Chaves.

“Creo que esto viene por las grandes denuncias que se han hecho a raíz de acciones del pasado, que han querido decir que el Banco Mundial no lo sancionó o que nunca se dijo lo que ya es bien sabido que ocurrió en prácticas de acoso, todo eso a él lo ha molestado y, además, desde que era candidato, su forma de decir y hacer las cosas son autoritarias, creo que el señor igualmente quiere tener bajo esa misma regla el ejercicio profesional del periodismo”, enfatizó.

El Ministerio de Salud avaló, el viernes pasado, la recomendación para inhabilitar actividades masivas en el Parque Viva, argumento que los eventos allí generan problemas serios de presas.

