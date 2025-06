¿Qué dice el alcalde de Paraíso sobre inminente suspensión en el servicio de agua?

El alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez, cuestionó este lunes el millonario cobro que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) le hizo a la municipalidad y que amenaza con dejar sin agua a todos los abonados del cantón cartaginés, el próximo miércoles.

Álvarez insistió en que el instituto, antes de realizar esa suspensión, debería resolver el rechazo y solicitud de suspensión que el gobierno local presentó contra ese cobro y que responde a una deuda por ₡3.400 millones que se arrastra desde 2017 (ver video adjunto de Telenoticias).

“No es que no queramos pagar, es que aquí hay un hecho importante y es que, en este momento, el AyA, a través de su presidente ejecutivo, tiene un rechazo de cobro y nulidad administrativa que no han resuelto.

El alcalde cuestionó que el AyA demanda un pago de casi ₡50 millones al mes para los usuarios de Paraíso y que esa suma consumiría casi el 70% del presupuesto de la municipalidad.

“No es que los paraiseños no quieren cobrar, es que no le podemos seguir cargando la ineficiencia de las instituciones públicas a nuestros clientes, porque es muy fácil parar Aresep y el AyA cárguele ese costo al cliente; no, ya el costo de vida en nuestro país es altísimo y les vamos a seguir llevando la ineficiencia en las instituciones públicas a los clientes.