¿Qué dice centro comercial tras ataque de pitbull a niño de 7 años?

El ataque de un perro pitbull a un niño de 7 años, el pasado sábado en Multiplaza Escazú, ha desatado la indignación de un importante número de personas en redes sociales, que reclaman al centro comercial tras la denuncia de la madre del menor. Ella dijo a Teletica.com que, luego del incidente, nadie en el lugar supo responder si existía algún protocolo para atender a su hijo.



Melissa Gutiérrez, madre del afectado, aseguró que la atención médica tardó en llegar y que la ambulancia fue solicitada solo tras su insistencia, demorando cerca de 30 minutos.

Además, denunció que no había personal capacitado para atender emergencias de este tipo en horario de sábado por la noche, y que los dueños del perro se retiraron sin asumir responsabilidad, dejando al niño y a su familia sin apoyo ni respuesta clara.

Teletica.com intentó contactar a la administración del centro comercial la mañana del domingo, sin embargo, vía telefónica indicaron que por ser fin de semana no había ninguna persona disponible para referirse al caso y que sería hasta este lunes cuando sería posible tramitar la solicitud.

Esta mañana, este medio se comunicó con Lindsay Meneses, jefa de Mercadeo de Grupo Roble, grupo comercial a cargo de la marca Multiplaza en Costa Rica. Ella dijo que no habrá declaraciones públicas del centro comercial en referencia a lo que ocurrió el sábado.

"Gracias por tu consulta, en este caso Multiplaza no realizará comentarios", dijo la encargada a través de un mensaje de texto.



Determinar qué ocurrió y sentar responsabilidades será tarea ahora de las autoridades, tras la demanda que presentó la madre del menor afectado contra el dueño del perro pitbull y contra Grupo Roble.

“Esto no debería pasarle a ningún niño. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquiera. Necesitamos que se regulen y establezcan reglas claras para estos espacios y que haya medidas reales para proteger a los visitantes”, dijo la madre ayer a este medio.



Según explicó Gutiérrez, hay cámaras de seguridad que grabaron el incidente, pero la seguridad del centro comercial les indicó que no podían entregarlas a menos que sean solicitadas por una autoridad competente en razón de una investigación judicial.

Estima que contar con el video les permitiría identificar y buscar al dueño del perro, quien tras ver lo ocurrido, se retiró del lugar sin asumir ninguna responsabilidad.

