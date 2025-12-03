¿Qué cambios deberán hacer los clientes tras la transformación del Scotiabank en el DAVIbank?

El Scotiabank ahora se transformó en el DAVIbank, una entidad bancaria que se oficializó este miércoles.

¿Qué cambios deben hacer los clientes de la antigua entidad bancaria a partir de esta fecha? Según lo explicaron hoy en una conferencia de prensa, los clientes continuarán acudiendo a las mismas instalaciones, serán atendidos por los mismos asesores y hasta podrán seguir usando las mismas tarjetas de crédito.

En otras palabras, los más de 230 mil clientes no tendrán que hacer nada para ajustarse a esta transformación.

"No hay ninguna acción que tengan que hacer los clientes", especificó Rodolfo Herrera, presidente del BAVIbank Costa Rica.

Herrera explicó que, más bien, en algunos aumentarán los servicios, por ejemplo habrá más disposición de cajeros bancarios, pues se podrá utilizar la red del nuevo banco y también la de Davivienda, ya que ambos pertenecerán al mismo grupo.

Igual ocurrirá con las sucursales de ambas entidades para realizar algunas de las gestiones bancarias.

Según mencionó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, esto transformación se da luego de que Scotiabank Canadá se convirtió en accionista de Davivienda, a cambio de entregar acciones de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica.

ASí las cosas, Suárez añadió que en estos momentos, en Costa Rica operan dos bancos del mismo grupo: Davivienda y DAVIbank.

El vocero recalcó que Scotiabank Canadá se conviritó entonces en accionista minoritario de Davivienda Group, y esté último será el encargado de operar los dos bancos aquí en Costa Rica.

