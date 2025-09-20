PUSC apuesta por una exlíder del sector privado y un exalcalde como candidatos a la vicepresidencia

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, oficializó este sábado a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez como los integrantes de su fórmula para buscar la presidencia de Costa Rica en las elecciones de 2026.

Fernández Ochoa asumirá la primera vicepresidencia. La internacionalista y ex presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica ha ocupado diversos cargos en el sector privado, como Gerente País de Walmart de México y Centroamérica, y en el sector público, como directora del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC). Además, de su experiencia diplomática.

La segunda vicepresidencia será ocupada por Steven Alberto Barrantes Núñez, ingeniero industrial de 37 años y exalcalde de Coto Brus (2020-2024). Su perfil combina la gestión municipal con la cercanía a comunidades rurales y proyectos locales.

Con esta fórmula, el PUSC combina perfiles del sector privado y municipal para buscar la presidencia en los comicios de 2026.