Punto medio: Los números de la primera mitad del Clausura 2026

Los equipos del Clausura 2026 ya han jugado nueve partidos; faltan nueve más para cerrar la fase regular. Aprovechando este punto medio, repasamos los datos que nos han dejado estas semanas cargadas de fútbol.

Lucha por la cima

Al ver los puntos obtenidos por los equipos, salta a la vista las pocas distancias que hay en lo más alto de la clasificación. Cinco puntos separan a los primeros cinco lugares, por lo que la zona de clasificación también está muy disputada.

Herediano con 19, Saprissa con 18, Cartaginés con 17, San Carlos con 16 y Puntarenas con 14 son los puntajes de las oncenas que se perfilan para luchar por ser semifinalistas.

El más goleador y el menos efectivo

El equipo que más ha anotado es Herediano, con 15 goles, para un promedio de 1.67 por partido. Al otro lado está Sporting, por debajo de un tanto por fecha. Solo ha convertido seis dianas, para un promedio de 0.67.

Mejor y peor defensa

Nuevamente los florenses aparecen en lo más alto. Solo han concedido cuatro goles, mientras que Guadalupe tiene 18 en contra. Los rojiamarillos reciben 0.44 goles por cotejo; los guadalupanos, 2.

Los artilleros

Tres jugadores están empatados en el liderato de goleo. Se trata de tres extranjeros.

Los mexicanos Brian Martínez de San Carlos y Ronaldo Cisneros de Alajuelense, junto al paraguayo Fernando Lesme de Liberia, tienen cuatro anotaciones.

Solo Cisneros ha jugado los nueve partidos del semestre; el norteño lo ha hecho en seis y el de Liberia en siete.

Asistidores

Tres de los cuatro mejores asistidores son del Club Sport Herediano. Elías Aguilar es el mejor con cuatro, mientras que Marcel Hernández y Jurgens Montenegro, junto al argentino de Saprissa, Mariano Torres, contabilizan tres.

Seguridad en el arco

Saprissa ha recibido nueve goles en el certamen, que es la tercera mejor marca. Su portero, el joven Abram Madriz, es el arquero con más tapadas. Tiene 29, para un promedio de 3.22 por salida, dos más que el mexicano Anthony Monreal de Liberia.

Los indisciplinados

Pérez Zeledón es el conjunto que más tarjetas amarillas ha recibido, con 29. Liberia y Guadalupe lideran en rojas, con tres por equipo.