Puma rescatado por bomberos mató a 18 gallinas de pareja de estadounidenses

Un puma dejó sin gallinas a una pareja de estadounidenses en Pérez Zeledón.

El felino ingresó al encierro de las aves y, tras devorar varias de ellas, no logró encontrar la salida.

El hecho ocurrió en Alto San Juan, donde los dueños de la propiedad —una pareja de estadounidenses que lleva dos años y medio viviendo en Costa Rica, aunque apenas un año en la zona— aseguraron haber perdido 18 gallinas. Solo una pequeña logró salvarse de milagro.

Los propietarios manifestaron que nunca pensaron en matar al puma, pues consideran que forma parte de la naturaleza.

Al lugar llegaron bomberos, oficiales de la Fuerza Pública y personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Tras una evaluación, lograron abrir la puerta principal del encierro para que el animal saliera por sus propios medios.

Para evitar que algo similar ocurra en el futuro, las autoridades colocaron jaulas trampa cerca del sitio donde el puma se dio su banquete.