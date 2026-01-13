Puma herido fue captado en Parque Nacional Corcovado

Un puma con aparentes lesiones fue captado en video mientras se desplazaba con cautela por un sector del Parque Nacional Corcovado, en la Península de Osa. Las imágenes muestran con claridad cada uno de los movimientos del felino y han generado atención por el estado físico en el que se observa al animal.



De acuerdo con guías locales, se trata de un ejemplar ya identificado en la zona y ampliamente conocido por visitantes frecuentes. Pese a la herida visible, el puma continúa recorriendo su hábitat natural, lo que ha despertado preocupación y seguimiento por parte de quienes trabajan en el parque (ver video adjunto de Telenoticias).



El avistamiento se registró en uno de los rincones del área protegida, considerada una de las más biodiversas del país. Corcovado ha sido escenario, a lo largo de los años, de múltiples registros de grandes felinos, tanto pumas como jaguares, debido a las condiciones favorables para su conservación.



En los últimos tres años, autoridades y organizaciones vinculadas a la vida silvestre han documentado diversos avistamientos de felinos en distintas regiones de Costa Rica. Estos registros refuerzan la importancia de mantener corredores biológicos, respetar las normas en áreas protegidas y reportar cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna.



