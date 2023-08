¿Puede una persona ser víctima de estafa informática sin haber dado datos sensibles?

“Es posible en cuanto usted esté utilizando una entidad financiera que no tenga un segundo factor de identificación para protegerle, quiere decir que usted va a ingresar usuario, contraseña y algo que usted tiene, puede ser un token que tiene físico, un número que le genera una aplicación, pero si lo que le genera el banco es únicamente un tipo de solicitud a través del correo electrónico, sigue siendo vulnerable, yo no tendría fondos en un banco que no tiene un segundo factor de identificación, es inseguro”, explicó Adalid Medrano, abogado en derecho informático.