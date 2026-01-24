¿Puede un algoritmo controlado por IA dejarlo fuera de una entrevista laboral?

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de los procesos de contratación en muchas empresas, y expertos de la Universidad Nacional advierten que un algoritmo puede excluir a un candidato incluso antes de llegar a la entrevista.

Si está en busca de empleo, debe considerar que el primer filtro que revisará su currículum ya no es necesariamente un ser humano, sino un sistema automatizado.

Aunque esta práctica ayuda a reducir contrataciones por favoritismos o “argollas”, también presenta desventajas: los algoritmos pueden descartar perfiles valiosos por detalles técnicos o por falta de palabras clave en el currículum.

Los especialistas recomiendan tomar en cuenta algunos consejos para evitar ser descartado por la IA:

Adaptar el currículum a cada oferta laboral, utilizando términos específicos del puesto.



Evitar errores de formato que dificulten la lectura automatizada.



Cuidar la huella digital, es decir, lo que se publica en redes sociales, ya que también puede ser analizado por los sistemas.

Finalmente, los expertos insisten en que lo mejor es aprender cómo funciona la inteligencia artificial en los procesos de selección, para no perder oportunidades laborales por un algoritmo.