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¿Puede un acto de indisciplina bajarle el precio a un futbolista? Esto dicen agentes

Se avecina una ventana de transferencias y en la actualidad los clubes revisan mucha información sobre jugadores que podrían ser de su interés.

Imagen generada con AI.
Imagen generada con AI.
Por Daniel Jiménez 14 de abril de 2026, 7:00 AM

El periodo de transferencias está a punto de iniciar y en la actualidad los clubes de fijan en muchas variables más que solo cómo juega el futbolista. 

En Teletica.com le consultamos a agentes de jugadores sobre si un acto de indisciplina puede bajarle precio de la ficha al futbolista que busca convertirse en legionario y también qué aspectos toman en cuenta los equipos a la hora de ponerle el ojo a algún talento más allá de sus cualidades futbolísticas.

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