¿Puede un acto de indisciplina bajarle el precio a un futbolista? Esto dicen agentes

El periodo de transferencias está a punto de iniciar y en la actualidad los clubes de fijan en muchas variables más que solo cómo juega el futbolista.

En Teletica.com le consultamos a agentes de jugadores sobre si un acto de indisciplina puede bajarle precio de la ficha al futbolista que busca convertirse en legionario y también qué aspectos toman en cuenta los equipos a la hora de ponerle el ojo a algún talento más allá de sus cualidades futbolísticas.

José Luis Rodríguez, Fútbol Consultants

Los equipos generalmente en Europa revisan todo el contexto, círculo familiar, redes sociales, vigilan todo lo que conlleva el ruido alrededor del jugador, hemos visto que revisan si el jugador tiene novia, qué le gusta a la persona, si es una muchacha muy metida en las redes o si se maneja de manera más privada, si sale mucho en redes o en temas negativos afecta en el valor del jugador y en la seguridad que tenga ese equipo para dar un paso adelante.

Los equipos observan mucho las salidas de otros clubes anteriores, si salió vendido es algo positivo, si salió por la puerta de atrás, eso genera alarmas y ya han existido casos recientes de jugadores que no se venden y salen por la puerta de atrás y pasan para otro club nacional, es una cadena viciosa que está relacionada con el mal comportamiento.

Nosotros en Futbol Consultants tratamos de explicarle a los muchachos todo lo que conllevan y poner cosas de más en redes, ahora hay lives que hacen los chicos con grupos de amigos y aveces están con cervezas o cosas así, mucho de eso queda en redes y no se puede evadir la responsabilidad, es mucho de comunicación y dependemos de la madurez del jugador y de su entorno.

Con todo esto muchas veces no es que baje el precio sino es que no se hace el negocio del todo, se daña la posibilidad, ahora hay mucha oferta y es más fácil encontrar jugadores en islas o que antes no eran tan accesibles. Antes de rifársela con un jugador más comprobado pero que genera más ruido, prefieren otro tipo de jugador, no solo que se baja el precio, que al final es un factor, muchas veces el precio se ve lastimado, pero lo más importante es que el negocio se cae.

Juan Vicente Carvajal, 506 Sport Corp.

Yo considero que un acto individual, un solo acto de indisciplina no debería afectar en general al jugador en términos de su valor de acuerdo al mercado o incluso una situación deportiva, salvo que sea algo muy grave, creo que todos en la vida estamos bajo la posibilidad de cometer un error, lo que pasa es que cuando hay una serie de circunstancias de indisciplina o una serie de actos de un deportista que van en contra de él o en contra del rendimiento de él en el club y que pueda afectar al club, eso sí va a llegar a tener una repercusión.

¿Por qué yo no he vuelto a trabajar jugadores? Por eso, en los últimos años en muchos casos, nunca se puede generalizar, es una serie de muchachos, futbolistas, que no tienen la disciplina, la objetividad, no tienen muy claro qué se requiere para competir en el alto nivel, todos recordamos nunca haber escuchado ninguna situación complicada de un Bryan Ruiz, Bryan Oviedo, Cristian Gamboa, Celso Borges, Giancarlo González o Keylor Navas, todos ellos tenían muy claro lo que era ser un profesional, hoy en día un altísimo porcentaje de los futbolistas creo que quieren las cosas de otra forma y no tienen muy claro qué se requiere para competir al más alto nivel, a veces dan el salto al fútbol internacional y muy pronto terminan regresando a Costa Rica y ya no vemos gente en Serie A, en Primera de Francia, en las cinco mejores ligas del mundo.

Yo sigo activo, soy representante, pero no he sentido interés por representar algunos otros futbolistas del ámbito nacional, he estado atento, pero realmente siento que la mayoría no lo tiene claro de lo que representa a posibilidad de ser un futbolista 100% profesional para el medio internacional, para no lidear con eso prefiero mantenerme en modo de espera.

Jonathan Dearte, de Dearte Sports

El precio del futbolista lo pone el mercado que es oferta y demanda, si vos tenés un jugador indisciplinado habrá menos clubes que se interesen por él, por ende va a bajar el precio por haber menos interesados.

No solamente se baja el preco sino en un posible contrato te ponen miles de cláusulas, miles de restricciones y al primer acto de insdisciplina rescinden el contrato, en otros mercados no son tan permisivos como en Centroamérica.

Hoy en día, los clubes miran todo, antes de contratar a un jugador saben más allá de sus cualidades futbolísticas, observan cómo vive, qué hace, hasta cómo reacciona cuando le toca quedar fuera de convocatoria, los equipos se fijan en todos los aspectos, sobre todo los mercados europeos.

Yo siempre pongo el mismo ejemplo en estos casos, en Argentina, en Racing Club de Avellaneda, en una misma camada salieron dos jugadores, uno era excepcional, el otro era un poquito más limitado, uno era Ricardo Centurión y el otro Rodrigo de Paul. Centurión era un crack, un fuera de serie, el mejor jugador de la liga argentina en ese momento, De Paul cuando llega a Primera era más limitado, sacrificado, voluntarioso. En ese momento uno le preguntaba a cualquiera quién iba a llegar más lejos, y nadie dudaba, todos decían Centurión, fijate quién llegó más lejos (De Paul)... disciplina mata talento, no hay nada que hacer con eso.