¿Puede dirigir Jeaustin Campos este fin de semana ante la Liga pese a sanción?

Efecto de las decisiones. Las decisiones de la Comisión de Ética podrán ser apeladas dentro de los ocho días hábiles después de notificadas ante el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol no obstante la interposición del recurso de apelación no suspenderá los efectos de la decisión, pero la parte podrá solicitar la suspensión de la decisión al Tribunal de Apelaciones dentro de los tres días después de notificada la decisión por la Comisión de Ética. La decisión del Tribunal de Apelación no tendrá ulterior recurso.