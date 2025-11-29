Psicólogo se viste de Santa para apoyar fiesta navideña de niños con parálisis cerebral

La solidaridad se viste de rojo y blanco este diciembre. Juan Carlos Chacón Sandoval, psicólogo con 15 años de experiencia y vecino de Barva de Heredia, ha decidido ponerse nuevamente el traje de San Nicolás para impulsar una causa que le apasiona: la fiesta de Navidad de niños con parálisis cerebral.

Desde hace una década, Chacón participa como Santa en diversas actividades comunitarias. De cada presentación destina un porcentaje de lo recaudado para organizar la celebración de los menores del Centro de Educación La Pitahaya, en San José. Su compromiso ha convertido esta tradición en un símbolo de esperanza y alegría para decenas de familias.

La fiesta está programada para el 4 de diciembre en el Parque de Diversiones, donde los niños podrán disfrutar de un día lleno de juegos, regalos y actividades especiales. Quienes conocen a Chacón destacan su entrega y buena voluntad, cualidades que lo han llevado a convertirse en un referente de empatía y servicio comunitario.

El psicólogo hace un llamado a la ciudadanía y empresas para sumarse a esta iniciativa solidaria, con el objetivo de garantizar que los pequeños vivan una Navidad inolvidable.

En el video adjunto se detallan las formas en que se puede colaborar con esta noble causa.