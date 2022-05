Pruebas FARO se eliminan, dice Presidente Chaves

Rodrigo Chaves, presidente de la República, aseguró, este sábado, que las pruebas FARO se eliminarán por completo.

Lo dio a conocer durante una conferencia de prensa en su gira a la Zona Norte del país.

“La decisión ya está tomada y anunciada, no va a haber más pruebas FARO, así de fácil. Eso no significa que no vayamos a evaluar el aprendizaje de los estudiantes, pero de la misma manera que yo había prometido quitar el convenio con Cuba, también había dicho que las pruebas FARO no son lo que necesita el país y ya eso está decidido", indicó el mandatario.