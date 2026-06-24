Prueba teórica de manejo mantiene baja aprobación tras cambio de manuales

La aplicación de los manuales diferenciados para las pruebas de manejo deja cifras de aprobación bajas en los exámenes teóricos. La Dirección de Educación Vial informó que la prueba para motocicleta tiene un porcentaje de aprobación de apenas 27,6%, mientras que la de automóvil alcanza un 45,9%.

Desde mayo, más de 112 mil personas realizaron la prueba práctica de manejo y 35 mil aspirantes matricularon el examen teórico. Los datos oficiales muestran una diferencia marcada entre las categorías (ver video adjunto en la portada).

En el caso de la licencia de automóvil, 23.605 personas matricularon la prueba teórica. De ellas, 10.834 lograron aprobar. Esto representa un 45,9% de aprobación.

Para motocicleta, 11.959 personas realizaron la matrícula del examen. Solo 3.300 aprobaron la prueba. El resultado equivale a un 27,6% de aprobación. Esto significa que aproximadamente tres de cada 10 personas logran superar el examen.

Ante estos resultados, las autoridades revisan los nuevos manuales y analizan posibles ajustes en algunas preguntas. La Dirección de Educación Vial indicó que todavía existe un alto número de personas que no logra superar la prueba.

Además, existe otro factor que afecta las cifras. Un grupo importante de usuarios no se presenta al examen luego de realizar la matrícula. Educación Vial reporta entre 80 y 90 personas que no llegan a las pruebas teóricas.

La institución también mantiene una oferta de cursos y pruebas en horario nocturno. Esta opción busca facilitar el acceso a quienes tienen jornadas laborales durante el día.

Las autoridades recuerdan a los usuarios que matriculan cursos previos aprovechar estos espacios de preparación. Según Educación Vial, las personas que asisten a las capacitaciones registran mejores porcentajes de aprobación.