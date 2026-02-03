Proyecto impulsará empleo y emprendimiento en Costa Rica y la región

Con el objetivo de ampliar las oportunidades económicas en América Latina y el Caribe, The Trust for the Americas, organización afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó en Costa Rica un nuevo proyecto regional enfocado en empleabilidad, capacitación tecnológica y emprendimiento para poblaciones en condición de vulnerabilidad, con el respaldo de la Fundación Citi.

La iniciativa beneficiará directamente a 700 personas en Costa Rica, República Dominicana y Panamá, mediante procesos de formación orientados a mejorar sus competencias laborales y facilitar su inserción en el mercado de trabajo o el desarrollo de negocios propios.

El anuncio se realizó durante un encuentro que reunió a representantes del sector privado, instituciones vinculadas al comercio, organizaciones sociales y medios especializados. Como parte de la agenda se desarrolló el panel Cómo las alianzas redefinen la prosperidad económica, un espacio de análisis sobre el papel de la colaboración multisectorial en la generación de crecimiento sostenible y empleo de calidad.

En el conversatorio participaron Linda Eddleman, CEO de The Trust for the Americas; Elizabeth Arroyave, CEO de EA Tech y vicepresidenta de la Cámara de Tecnologías de Información (Camtic); Ed Sánchez, Citi Country Officer & Banking Head para Costa Rica; e Ivannia Arguedas, gerente de Talento Humano de Procomer. La moderación estuvo a cargo de Milenia Romero, directora ejecutiva de Hogar Siembra.

Durante la actividad, las personas panelistas coincidieron en que los modelos tradicionales de desarrollo resultan insuficientes para enfrentar los desafíos actuales del mercado laboral, por lo que se vuelve indispensable fortalecer las alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil con una visión de impacto y sostenibilidad.

Linda Eddleman destacó que este proyecto busca convertir la articulación interinstitucional en resultados económicos concretos.

​“Para nosotros, esta iniciativa representa una oportunidad de escalar el impacto en Costa Rica y en la región, promoviendo mayores ingresos para las familias y talento calificado para las empresas que forman parte de las cadenas de valor”, señaló.

Por su parte, Ed Sánchez subrayó el compromiso de Citi con el desarrollo social.

“En Citi estamos convencidos de que la colaboración multisectorial es clave para construir una prosperidad inclusiva. A través de este proyecto, buscamos empoderar a comunidades vulnerables con herramientas reales para su crecimiento económico”, afirmó.

El evento tuvo como sede a Hogar Siembra, organización que fungió como anfitriona y facilitó un recorrido por el Centro Trust, espacio dedicado a la formación de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La visita permitió mostrar, de forma práctica, cómo estas alianzas se traducen en oportunidades de capacitación y desarrollo comunitario.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación regional como estrategia para impulsar modelos de crecimiento más equitativos, sostenibles y centrados en las personas.



