Proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Zeledón alcanza 60% de avance

El proyecto de mejoras al sistema de acueducto de Pérez Zeledón registra un avance del 60%, informó Dilan Mena, ingeniero fiscalizador de la obra.

Entre los trabajos realizados se construyen cuatro tanques de almacenamiento y se ejecuta un cambio completo de tubería en San Isidro de El General, que contempla 87 kilómetros de recambio.

Se espera que la totalidad del proyecto esté finalizada durante el primer semestre de 2025.

Esta obra busca garantizar un suministro de agua más eficiente y confiable para los habitantes de la región.