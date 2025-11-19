Proyecto de ley propone “cunas seguras” en hospitales para evitar abandono de recién nacidos

Un nuevo proyecto de ley en la corriente legislativa propone la instalación de “cunas seguras” en hospitales públicos del país, con el objetivo de prevenir el abandono de recién nacidos en espacios públicos y ofrecer una alternativa segura y anónima para los progenitores que no puedan hacerse cargo del cuidado del bebé.

La iniciativa tomó fuerza tras el hallazgo de un recién nacido en un basurero clandestino en Hatillo 4, el pasado miércoles 12 de noviembre, hecho que generó gran conmoción en la opinión pública. Oficiales de la Fuerza Pública atendieron la alerta, pero este no ha sido un caso aislado.

Según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre 2018 y 2022 se registraron 128 menores de entre 0 y 6 años abandonados en lotes baldíos, construcciones o entregados a desconocidos por periodos prolongados.

El proyecto contempla la colocación de incubadoras especiales en centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde los padres o madres podrán dejar al recién nacido de forma segura, sin necesidad de identificarse. La implementación y supervisión de estas cunas estaría a cargo del Ministerio de Salud y el PANI.

La propuesta busca garantizar el derecho a la vida y la protección de la niñez, al tiempo que ofrece una salida legal y humanitaria para situaciones de extrema vulnerabilidad.