Proyecto de ley busca rebajar impuestos y cargas sociales a empresas que inviertan fuera de GAM

Un proyecto de ley pretende reducir impuestos y cargas sociales a las empresas que inviertan al menos 150 mil dólares fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El objetivo es incentivar la generación de empleo en las regiones alejadas de la GAM y promover la descentralización económica.

Los incentivos serían exclusivos para empresas del régimen definitivo que decidan instalarse fuera de la GAM. A cambio, recibirían una reducción gradual en el impuesto sobre las utilidades: el descuento iniciaría en 50% el primer año y disminuiría progresivamente hasta llegar a 10%.

Los beneficios serían temporales e incluirían también una reducción en las contribuciones patronales, además de programas de capacitación de talento humano.

El proponente del proyecto asegura que la iniciativa no afectará la recaudación de impuestos.

La meta es descentralizar la actividad económica y reducir las brechas de desarrollo entre la GAM y el resto del país.



