Proyecto de ley busca que afectados por fallos de Tribu-CR no paguen sanciones

Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa propone una moratoria de cuatro meses en la aplicación de sanciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como respuesta a las fallas técnicas del sistema Tribu-CR del Ministerio de Hacienda.

La iniciativa legislativa busca suspender la aplicación de multas, intereses y sanciones correspondientes al periodo entre septiembre y diciembre de 2025, mientras se solucionan los problemas que han afectado a miles de contribuyentes en todo el país.

La propuesta fue presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que aclaró que no se trata de una condonación de impuestos, sino de una medida temporal para proteger a los pequeños y medianos negocios que han enfrentado dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias debido a los errores del sistema.

La moratoria permitiría a los contribuyentes regularizar su situación sin enfrentar consecuencias económicas adicionales, mientras el Ministerio de Hacienda trabaja en la estabilización de la plataforma.