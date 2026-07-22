Proyecto de jornadas 4x3 sigue estancado entre apoyo del oficialismo y críticas de la oposición

El proyecto de jornadas laborales 4x3, que propone modificar la distribución de la jornada laboral en determinados sectores productivos, permanece prácticamente estancado en la Asamblea Legislativa debido a la falta de consenso entre las diferentes fracciones políticas.

La iniciativa plantea que, con la autorización del Ministerio de Trabajo, los trabajadores puedan laborar 12 horas diarias durante cuatro días y descansar tres, en el caso de jornadas diurnas. Para las jornadas nocturnas y mixtas de madrugada, la propuesta establece tres días de trabajo de 12 horas y cuatro días de descanso.

El sector empresarial considera que la versión inicial del proyecto lograba un equilibrio entre las necesidades del mercado laboral y la protección de los derechos de los trabajadores (ver video adjunto en la portada).

Según sostienen, las modificaciones introducidas durante la legislatura anterior alteraron ese balance y redujeron significativamente la viabilidad de la iniciativa.

Los empresarios afirman que el texto original representaba una herramienta para generar empleo formal, atraer inversión y fortalecer la competitividad del país. Sin embargo, aseguran que los cambios posteriores lo convirtieron en un régimen más restrictivo, de difícil aplicación y con escasa utilidad para las empresas.

​Discusión política continúa dividida

El oficialismo mantiene su respaldo a la iniciativa y busca impulsar su aprobación, mientras que el Frente Amplio se opone de forma categórica al considerar que la propuesta afecta los derechos laborales.

Por su parte, la fracción de Liberación Nacional ha manifestado cuestionamientos sobre el texto actual, lo que dificulta la construcción de los votos necesarios para que el proyecto avance.

En este escenario, la propuesta de las jornadas 4x3 permanece sin avances significativos y su futuro dependerá de que las distintas bancadas logren acercar posiciones en el Congreso.