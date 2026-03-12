Proyecto de ampliación vial hacia Heredia centro tiene dos años de retraso

La ampliación de la carretera que ingresa a Heredia centro acumula un retraso de al menos dos años.

Este miércoles por la tarde, el panorama en la entrada a la ciudad reflejaba nuevamente el congestionamiento vial que se produce a diario, especialmente en horas pico, agravado por los trabajos pendientes en la zona.

Para eliminar las presas en el sector, en 2021 se adjudicó la ampliación del conocido Puente de Pirro. Sin embargo, la empresa CODOCSA, encargada de la obra, presentó una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar un ajuste en el monto del contrato debido a la variación del dólar.

El proyecto había sido adjudicado por cerca de 2,2 millones de dólares y contempla la construcción de un puente de cuatro carriles y 27 metros de ancho, con el que se espera acabar con el embotellamiento en la zona.

Se estima que por ese sector transitan cerca de 46.000 vehículos al día.

Telenoticias buscó una reacción de la empresa CODOCSA. Vía telefónica se indicó que no contaban con vocero y, pese a que se envió un correo electrónico, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.