Proyecto busca eliminar cargo del BCCR sobre compra y venta de dólares

Un nuevo proyecto de ley busca eliminar el cobro que actualmente realiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre las operaciones de compra y venta de dólares en el mercado cambiario.

Actualmente, por cada transacción en dólares, el BCCR cobra un 25% del diferencial cambiario (la diferencia entre el precio de compra y venta aplicado por las entidades autorizadas). Por ejemplo, si una entidad compra dólares a ₡500 y los vende a ₡520, la diferencia es de ₡20, de los cuales el Banco Central retiene un 25%, es decir, ₡5.

Este cobro está respaldado por el artículo 97 de la Ley Orgánica de la entidad, que establece: El Banco Central podrá cobrar, a los entes autorizados a participar en el mercado cambiario, un cargo que no podrá ser superior al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el tipo de cambio de compra y el de venta. 

La iniciativa legislativa, expediente No. 25.007, fue presentada este lunes 26 de mayo por la diputada independiente Cyntia Córdoba, quien argumenta que este cobro encarece las transacciones cambiarias, afecta al usuario, no cuenta con una partida presupuestaria clara y representa un desincentivo para los participantes del mercado.

“Lo que queremos con este proyecto de ley es que no nos cobren cuando hacemos transacciones en dólares; eso significa que cada vez que vamos a hacer un cambio o un pago en dólares ya no nos van a cobrar ese cargo que tenía el Banco Central y que realmente no tiene ningún sentido”, recalcó la diputada.