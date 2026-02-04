Proyección de goles señala que el máximo anotador volverá a estar cerca de los 10 goles

Con un cuarto de la fase regular ya disputado, es posible ir viendo ciertas tendencias en el Clausura 2026. Una de ellas es la del goleo, que parece volver a dirigirse a una campaña donde el máximo goleador terminará marcando entre 10 y 11 goles.

Tomando en cuenta que el máximo artillero tras cinco partidos es Marcel Hernández, de Herediano, y que tiene a su haber tres goles para un promedio de 0,6 por juego, se puede proyectar que a 18 cotejos alcanzará las 10,8 anotaciones.

El número sería superior a lo alcanzado por él mismo el semestre anterior, cuando se coronó con ocho tantos.

Repasando el histórico del fútbol nacional, se observa que esta es la tendencia.

En los últimos siete torneos, el mejor promedio de anotación fue el de Steven Cárdenas con Sporting. En el Clausura 2024 registró 0,65 goles por partido, para un total de 13 en 20 juegos.

El peor promedio lo comparten Javon East, de Saprissa, y Víctor Emmanuel Casado, de Santa Ana, con marca de 0,40: East hizo 10 goles en 25 juegos en el Apertura 2024 y Casado sumó nueve en 22 en el Clausura 2025.

En cifras totales, Johan Venegas anotó 16 en el Clausura 2023 y José de Jesús Godínez marcó 14 en el Apertura 2023, registros que destacan en este periodo.