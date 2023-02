Protagonistas del fútbol tico tienen diferentes opiniones ante la llegada del VAR "Light"

“Siento que la tecnología en algún momento tiene que venir aquí. Me preocupa lo “light” de la tecnología, porque o si no tendríamos más dudas que certezas, pero la verdad, ojalá venga, pues entonces ya no decidimos en redes sociales a quién beneficia y a quién no”, expresó el técnico morado, Jeaustin Campos.

“Si se va a hacer ese esfuerzo por traer el VAR, ojalá que sea por el full y que no sea el light, porque así de light está la cosa acá. Todos hacemos un esfuerzo para que esto camine y esté bien. No hablo más porque quiero colaborar y ser positivo” indicó Chope.

“No es algo que me encanta, no me gusta porque le quita mucha espontaneidad al arbitraje y digamos que el árbitro a veces se equivoca y yo no creo que haya mala fe por parte del arbitraje, pues todos nos equivocamos, pero bueno, eso es una herramienta más que se puede tomar sobre todo cuando hay situaciones que afectan el resultado, pero, para mí, es importante verlo desde ese punto de vista, pero si es de mi gusto, te digo que no”, sentenció Giacone.