Propuesta que permitiría cautiverio de aves enciende alarmas entre expertos

La nueva propuesta que permitiría el cautiverio de aves silvestres genera preocupación entre expertos en conservación y manejo de vida silvestre (ver video adjunto de Telenoticias).

Un borrador de reglamento impulsado por el SINAC reabre el debate en Costa Rica sobre la tenencia de aves en cautiverio. La normativa contemplaría la posibilidad de conservar ejemplares adquiridos antes de 2017.

Sin embargo, sectores ambientalistas cuestionan los mecanismos para comprobar el origen legal de estos animales.

Al respecto, Laura Porras, bióloga de la Universidad Nacional y directora del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, fue directa al señalar los riesgos.



"Lo que pasa con eso es que también abre vacíos legales de interpretación y de falsificación porque es muy sencillo conseguirse una factura que diga yo compré esa lapa y aquí la tengo. Y puede ser una lapa extraída de medio silvestre o comprada en el mercado negro".

Según especialistas, el principal riesgo es ambiental.

A mediados de abril, un vecino de Mercedes Norte de Heredia observó un guacamayo azul y amarillo en libertad. Se trata de una especie que no es nativa de Costa Rica, sino de Brasil.

En el pasado, guacamayos exóticos se han mezclado con especies locales, lo que ha generado alteraciones en el equilibrio del ecosistema. Estos casos se han registrado en zonas como San Carlos y Las Juntas de Abangares.

En el Centro de Rescate Wildlife, conocido como Zoo Ave, más de la mitad de los animales ingresan por tenencia ilegal. Muchos llegan en estado crítico tras años en cautiverio.

"Nos preocupa la flexibilización de la mascotización de animales silvestres. Esto pone en riesgo nuestras poblaciones al aumentar la presión sobre especies, poblaciones silvestres, también la posibilidad de tener animales no nativos como mascotas que tengan potencial invasor y podrían afectar nuestros ecosistemas", expresó Isabel Hagnauer, médico veterinaria del centro de rescate.

El reglamento continúa en discusión. Las autoridades señalan que el proceso permanece abierto a observaciones antes de una eventual aprobación.