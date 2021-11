Pese a que el ministerio de hacienda anunció una reducción en el 91% de la flotilla vehicular, propietarios reclaman que el valor fiscal de sus vehículos subió este año.



Los propietarios de vehículos sostienen que contrario a lo que anunció el Ministerio de Hacienda, este año el valor fiscal de sus autos aumentó.

Este incremento incide en el monto a pagar por el impuesto a la propiedad en el derecho de circulación.

“Muchas quejas nos han llegado el día de hoy referente al aumento en el valor fiscal y, por ende, si aumente este valor aumenta el monto del marchamo. Tenemos casos de vehículos donde fue aumentado en más de 3 millones de colones.

“El Ministerio de Hacienda utiliza una fórmula que solo se usa en Costa Rica, donde todos los años es el mismo problema, donde todos los años muchos ticos tenemos que ir a quejarnos, a sacar tiempo para que se nos cobre lo justo”, explicó José Carballo, de la Cámara Costarricense Automotriz.

Lea también Política Pese a veto, diputados insistirán en perdonar marchamos vencidos

“Hemos estado recibiendo quejas donde muchos conductores reflejan la molestia por el incremento del costo a pagar debido a que se refleja un valor fiscal superior al que se dio el año pasado en diversos tipos de vehículos”, dijo Erick Ulate, vocero de Consumidores de Costa Rica.

De acuerdo con hacienda de los 2.654.147 vehículos inscritos el 91% tiene una disminución de hasta un 8,28% en su valor fiscal.

Lea también Nacional Marchamo 2022: el más caro, el más barato y el más viejo

Piden a los dueños de vehículos hacer una revisión para evitar confusiones entre un aumento en el valor fiscal y el impuesto a la propiedad.

De acuerdo con Hacienda el 3% de la flotilla mantiene su valor y un 2.5% aumenta.

Los propietarios de vehículos que estén inconformes con el valor fiscal de su vehículo pueden solicitar una revisión de este, por medio del sitio web del Ministerio de Hacienda.

Lea también Nacional Casi 400 dueños de vehículos madrugaron para pagar el marchamo 2022

2.300 propietarios de vehículos ya pagaron el marchamo 2022. Pero otros se quejan porque la tarifa está mucho "más cara".

Entre los primeros en pagar el marchamo encontramos a Jimmy Méndez, un propietario que se llevó una sorpresa al conocer la tarifa que le toca este año.

“Venía a pagarlo, pero me llevé sorpresa que tengo un aumento de ₡30.000 con respecto al año anterior y no me alcanzó la platica”, aseguró el conductor.

Entre la ciudadanía hay indignación porque no hubo rebaja.

“El presidente argumenta de que hay baches financieros importantes, pero qué más baches que los escándalos de cochinilla y otros que no han podido fiscalizar adecuadamente dentro del Gobierno, teniendo los controles, ahora con un tema de marchamo que va a beneficiar a muchas familias”, dijo Jimmy Navarro, vecino de Tibás.

Aunque el presidente Alvarado vetó la ley de alivio en el pago del marchamo, al parecer, todavía hay esperanza de que se condone o se perdone marchamos morosos, a más de 900 mil propietarios.

En datos curiosos, el vehículo que paga el marchamo más alto es un Ferrari 2021, por un monto de ¢9.336.177. Y el más barato, el de un Toyota, modelo 1975, por un monto de ¢59.958.

El vehículo más antiguo es un Ford 1927, con un marchamo de ¢68.297.