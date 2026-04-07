Programa Intercultural es declarado Institución Benemérita de la Cultura y la Educación costarricense

AFS Programas Interculturales Costa Rica fue declarada oficialmente Institución Benemérita de la Cultura y la Educación mediante la Ley de la República N.° 10794.

El reconocimiento destaca su aporte en la formación de líderes, el intercambio cultural y el desarrollo educativo del país.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Geison Valverde Méndez, miembro de la Asamblea de la Fundación AFS, y respaldada por la diputada Gloria Navas Montero, exparticipante de los programas. Ambos destacaron la trayectoria de la organización y su impacto en la sociedad costarricense.

El miércoles se realizará el acto oficial de incorporación de AFS a la Sala de Beneméritos de la Patria. En este espacio se honra a instituciones y personalidades que han contribuido significativamente al progreso cultural, social y educativo de Costa Rica.

AFS Costa Rica ha promovido programas de intercambio que han permitido a miles de jóvenes vivir experiencias educativas y culturales en el extranjero. Asimismo, ha recibido estudiantes internacionales, fortaleciendo competencias globales, liderazgo, pensamiento crítico y entendimiento intercultural.