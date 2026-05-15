Programa “Agua Ya” convierte en realidad el derecho al agua en escuelas rurales

Gracias a la intervención de la Fundación CADENA, nueve comunidades educativas rurales y vulnerables de Buenos Aires, Puntarenas, ahora disponen de sistemas de captación y filtros purificadores que garantizan agua potable para cientos de estudiantes y personal docente.

La jornada histórica se realizó en alianza con la Municipalidad de Buenos Aires y con el respaldo de la Supervisión Educativa del Circuito 03, culminando con éxito la cobertura completa de este circuito educativo.

“Este importante esfuerzo conjunto representa un aporte de altísimo valor para el bienestar y desarrollo integral de la población estudiantil. Contribuye de manera significativa a la reducción de brechas y a la atención de necesidades prioritarias en contextos educativos rurales y vulnerables”, destacó Freddy Sandí Bolaños, Supervisor de Educación.

La iniciativa forma parte del programa “Agua Ya” de la Fundación CADENA, creado hace cuatro años en Costa Rica y pionero en la región. El proyecto busca garantizar acceso a agua potable segura en comunidades vulnerables, especialmente en centros educativos, mediante la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, tanques de reserva y filtros purificadores.

La disponibilidad de agua potable en las escuelas no solo es un tema de salud e higiene, sino también la base de un entorno propicio para el aprendizaje. “Cada infancia merece estudiar con dignidad”, afirmó Yohana Montero, Directora País de la Fundación CADENA Costa Rica.