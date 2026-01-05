Profesionalización del arbitraje: Enrique Osses y los silbateros se refieren al tema

Árbitros profesionales. Este ha sido uno de los grandes temas de discusión en los últimos años al hablar de las mejoras al referato nacional.

“Esperamos que esto pueda avanzar en estos semestres para que, a partir de junio próximo, tengamos noticias positivas”, explicó Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

El chileno sabe que es un tema complejo, donde entran a jugar varias variables, pero asegura que entre los silbateros hay anuencia al cambio.

“Es un tema importante, sin duda. Es un tema que me preocupa mucho que se concrete, pero no depende solamente de la voluntad del arbitraje. Los árbitros están dispuestos, quieren hacerlo y están conscientes de que es algo que les va a beneficiar”, añadió.

Los mismos árbitros defienden la labor que realizan en la actualidad, más allá de no dedicarse por completo al arbitraje.

“Es importante que las personas que nos observan sepan que el arbitraje se mantiene en la Federación dos veces por semana. Entrenamos en la madrugada, tenemos todos los jueves el análisis de las jornadas, aspectos de mejora, qué estuvo bien y qué estuvo mal, controles físicos y los partidos. A pesar de que no somos profesionales, consideramos que trabajamos como profesionales”, comentó el central Steven Madrigal.

Osses está consciente de que una decisión de este tipo lleva una carga económica importante y que esto hace más grande el número de actores involucrados.

“El aspecto económico tenemos que seguir conversándolo con el Comité Ejecutivo, con el presidente de la Federación y con la Secretaría General”, añadió.

El jefe del arbitraje también dio un esbozo de cómo se podría ver el proceso.

“No se puede pretender profesionalizar a los 150 árbitros, entonces vamos a iniciar con un proceso de cinco o seis y ahí vamos a ir aumentando”, concluyó.