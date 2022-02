Productos con mucho azúcar pueden perjudicar rendimiento de niños en las aulas

Ahora que las clases presenciales regresan en su totalidad, los expertos en nutrición recuerdan a los padres no descuidar la alimentación de los más pequeños.



Aconsejan que lleven frutas, emparedados con queso y jamón ojalá de pollo o pavo.

Las galletas son mejor que no tengan relleno y los jugos que sean hechos en casa. Esto porque los demás pueden tener el triple de calorías y esto sería un problema cuando el estudiante esté en lecciones.

Es muy importante que conozca si el menor es alérgico a algún alimento para también alertar a los funcionarios de los comedores.

No olvide limpiar cada día los recipientes de la lonchera para evitar que el estudiante se coma algo que lo enferme. Además, los expertos consideran importante no obligarlo comer algo que no les guste aunque sea nutritivo.

Si lo hace y come forzado, también lo podría enfermar.