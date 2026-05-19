Productores de café se unen para crear primera marca colectiva de Costa Rica

Tras más de un siglo de tradición cafetalera, las familias productoras de El Tablón de El Guarco, en Cartago, dieron un paso histórico al lanzar la primera marca colectiva de café del país, una iniciativa que busca fortalecer la identidad local y posicionar su producto en mejores mercados.

El café ha sido durante décadas el sustento de cientos de familias en esta comunidad; sin embargo, hoy se consolida también como un símbolo de identidad cultural y desarrollo económico para la zona.

En total, cerca de 200 productores locales que dependen directamente de la actividad cafetalera se unieron para dar vida a esta marca colectiva, con la que pretenden diferenciar su producto en un entorno cada vez más competitivo.

Según los impulsores del proyecto, la marca no solo representa un distintivo comercial, sino también una herramienta clave para proteger el origen del café de El Tablón y garantizar estándares de calidad asociados a la producción local.

Para muchos vecinos, el lanzamiento también representa un homenaje a las familias fundadoras, que hace más de 100 años iniciaron los primeros cultivos de café en la zona.

Desde la experiencia de los propios productores, la marca colectiva refuerza el sentido de pertenencia y la continuidad de una tradición que ha marcado generaciones.

Actualmente, El Tablón de El Guarco produce más de 45.000 fanegas de café al año, lo que equivale aproximadamente a un millón de cajuelas en fruta y cerca de dos millones de kilos de café tostado y molido.

Esta producción permitiría preparar alrededor de 150 millones de tazas de café, reflejando la magnitud del aporte de esta comunidad al sector cafetalero nacional.