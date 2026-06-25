Productora de jugos despide a 600 trabajadores por impacto de plaga y aumento de costos

La productora de jugos y derivados de frutas, TicoFrut, comunicó el despido de 600 trabajadores como consecuencia del impacto de una plaga "más agresiva y destructiva" para las naranjas, así como un aumento de costos por factores internos y externos.

El recorte de personal —que afecta a trabajadores de San Carlos y Escazú— fue informado por la compañía a sus empleados el miércoles, pero fue hasta un día después que el mismo trascendió y fue confirmado a los medios.

"Como es de su conocimiento, en los últimos tres años la empresa ha sufrido el impacto de condiciones climáticas extremas, así como la propagación de la enfermedad más agresiva y destructiva en la historia de la citricultura conocida como HLB o Dragón Amarillo. Estos factores han resultado en una reducción de alrededor del 30% en la producción de este periodo en relación con los 2 años anteriores, lo que suma más de 6 millones de cajas de naranja. "Adicionalmente, en estos tres años hemos sufrido incrementos de costos cerca del 30%, por múltiples factores tanto internos como externos", señala el comunicado.

La empresa indicó que, a pesar de las inversiones realizadas y las medidas implementadas para intentar mitigar esos efectos, se volvió impostergable el hacer un ajuste estructural para adaptar sus operaciones a las condiciones actuales.

A través de su presidente, Roberto Aragón, TicoFrut se dijo consciente de que detrás de los puestos de trabajo suprimidos hay personas, familias e historias de compromiso.

"Por ello abordamos este proceso con sensibilidad, respeto y profundo reconocimiento a las contribuciones realizadas por cada colaborador", señala el documento.

La compañía aseguró que cumplirá con sus obligaciones en apego al Código de Trabajo y garantizó cartas de recomendación para quienes las requieran en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

De igual forma, la empresa aseguró que llevará adelante el proceso de reorganización con "profesionalismo, transparencia y respeto".