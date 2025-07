Proceso de extradición de Celso Gamboa “ha tenido muy poco movimiento”, dice su abogada

La defensa de Celso Gamboa reclamó la lentitud con la que se ha tramitado el proceso de extradición que Estados Unidos inició en contra del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública por aparente narcotráfico.



Es ese proceso el que motivó su captura el 23 de junio pasado y que lo mantiene detenido mientras, paralelamente, encara un juicio por presunto tráfico de influencias junto al exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.



La solicitud del gigante norteamericano, motivada por una investigación de su Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), debe ser estudiada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, en la figura del juez William Serrano.



Aunque Gamboa había evitado referirse al requerimiento, fue su hermano quien, espontáneamente, lo trajo a colación en una declaración que dio durante el debate oral y público por supuesta corrupción. De ahí que su abogada y hermana, Natalia Gamboa, pudo ahondar al respecto al ser abordada por la prensa.

​“Está totalmente detenido. El juez no ha dado ningún trámite expedito a nada. En las gestiones que hemos hecho nosotros da audiencias eternas. En realidad en este momento estamos concentrados en este juicio y no hemos podido atender todas las cosas de este otro proceso de extradición porque pasamos aquí todo el día y no podemos ir al Tribunal fuera de horario. Pero ese proceso de extradición ha tenido muy poco movimiento y el juez se ha negado a tutelar los derechos de él, como el de la comunicación, donde el juez ha dicho abiertamente que no es su problema”, afirmó la jurista.