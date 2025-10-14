Privados sufren picazón, llagas y fiebre por “chinches de cama” en cárcel de Liberia

Picazón intensa, secreciones, sangrados y hasta llagas son parte de las lesiones que sufren los privados de libertad por la plaga de “chinches de cama” que afecta al Centro de Atención Institucional Calle Real, en Liberia.

Así se desprende de un amparo presentado el 6 de marzo pasado contra el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), el cual fue declarado parcialmente con lugar por la Sala Constitucional, debido a una violación del derecho a la salud, tal y como pudo constatar Teletica.com a través de la plataforma de consulta de jurisprudencia Nexus.

La gestión amplía que los insectos Cimex lectularius también han provocado fiebre y malestar general entre los reclusos.



"Esta situación ha generado un impacto severo en la calidad de vida de los internos, ya que la picazón y el malestar les impiden conciliar el sueño", añade el recurso.

Si bien reconoce el amparo que la cartera ha llevado a cabo actividades de limpieza, fumigaciones y remplazo de colchonetas, no ha sido posible erradicar la infestación. Valga indicar que la naturaleza de los también llamados “alepates” también dificulta su eliminación, en el tanto que estos se esconden en las ranuras de los camarotes y tienen una rápida capacidad reproductiva.

No obstante, los magistrados apuntaron, a partir de inspecciones realizadas por el Área Rectora de Salud de Liberia, que Justicia incumplió órdenes sanitarias que le habían sido giradas en virtud de la plaga de insectos.

"Así las cosas, considera este Tribunal Constitucional existen razones de mérito para acoger este recurso, pues, de lo informado bajo juramento por las recurridas y de la inspección realizada por el Ministerio de Salud, queda debidamente demostrado que, existe una problemática por una plaga de chinches de cama en el Centro de Atención Institucional Calle Real de Liberia, y esta no ha sido atendida de manera completa aún por las autoridades penitenciarias recurridas, pese a las órdenes sanitarias que les fueron debidamente notificadas y que se verificó no fueron cumplidas dentro del plazo establecido por las autoridades del Ministerio de Salud. Bajo este panorama, lo procedente es declarar con lugar el recurso planteado en cuanto a este punto, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia", señala la resolución 2025021351.

Precisamente, el 4 de octubre pasado, la Autoridad Sanitaria confirmó a este medio que 27 órdenes de este tipo se han girado al penal en los últimos dos años, en virtud de esta infestación.

Ni Salud ni Justicia han precisado el número de privados que han sufrido lesiones asociadas a los “alepates”.