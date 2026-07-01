Privados de libertad usarán uniforme en nueva megacárcel, anuncia Justicia

El Ministerio de Justicia anunció que los privados de libertad que vayan al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), actualmente en construcción, usarán uniforme.

En la conferencia de prensa semanal, previa al Consejo de Gobierno, se presentó el prototipo de prendas elegidas para los internos, quienes vestirán de color naranja (ver fotografía adjunta).

"Estos uniformes cumplen con estándares de seguridad y normativa internacional", detalló el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

Desde los años 70, cuando estaba habilitada la Penitenciaría Central, no se utilizan uniformes en los centros penales de Costa Rica.

"¿Por qué son importantes los uniformes dentro del sistema penitenciario? Brindan más seguridad, igualdad entre privados de libertad; existe una reducción del comercio de ropa a lo interno; de hecho, los privados de libertad no van a tener derecho a ninguna otra prenda que venga del exterior", agregó.

El jerarca insistió en que el uniforme también facilitará las requisas y las búsquedas de privados de libertad en caso de eventuales fugas.

Confección de los uniformes

El ministro indicó que la materia prima (tela e hilos) y la mano de obra para la confección de los uniformes, así como la adquisición de los zapatos, no tendrán ningún costo para el Estado.

"Vamos a utilizar la mano de obra de privadas de libertad de la cárcel del Buen Pastor (CAI Vilma Curling), quienes, mediante 26 máquinas de coser y con el acompañamiento técnico del INA, van a realizar hasta 12 mil prendas al mes.

"La donación de la tela, de la hilería, de los zapatos, va a ser por parte de la empresa privada", adelantó Aguilar.

El titular de Justicia aseguró que las obras de la megacárcel CACCO avanzan según el cronograma.