Privados de libertad también limpiarán playas y escuelas, anuncia Justicia

El Ministerio de Justicia y Paz aseguró que el programa “Cero Ocio”, que se comenzó a implementar días atrás con privados de libertad de diferentes centros penales, pronto los llevará a limpiar también playas, escuelas y zonas verdes de las comandancias del país.

Según informó la cartera, ya los reclusos comenzaron a trabajar en la limpieza de la Circunvalación, la autopista Florencio del Castillo y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santa María.

El próximo paso es que ayuden a eliminar desechos de diferentes playas escogidas, centros educativos y culturales, así como espacios verdes de distintas delegaciones policiales.

“El plan se encuentra en marcha con resultados y en aumento. Queremos cubrir todo el territorio nacional. Ya estos no son papelitos escritos bonitos, no son documentos que se socializan y se hace una mesa de trabajo y diálogo, pues no, ya estamos en ejecución y en plena coordinación con las otras identidades y jerarcas”, detalló el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se limpiarán las siguientes playas: Iguanita en Guanacaste, Moín en Limón, Chacarita y El Roble en Puntarenas.

Durante las vacaciones de 15 días en julio se aprovechará para dar mantenimiento en zonas verdes, limpieza y pintura en los centros médicos de Conservatorio Castella en Heredia; Escuela Abelardo Rojas, en La Palmera de San Carlos; Escuela Cocorí en Agua Caliente de Cartago; Escuela Enrique Pinto en San Rafael de Alajuela; Escuela Hernán Rodríguez en Pérez Zeledón; CTP de Liverpool en Limón y CTP de Barranca en Puntarenas.

También realizarán trabajos de pintura, aseo y mantenimiento de zonas verdes en las delegaciones de Bagaces, San Rafael de Alajuela, Liverpool y La Isabel; y los centros cívicos de Pococí, Puntarenas y Aguas Arcas.

“Ya con la ley aprobada sería más sencillo, pues lograríamos generar alianzas con empresas privadas, como lo contempla el proyecto de ley, y así dar el pago de un incentivo que porcentualmente se va a dividir en la manutención del privado de libertad, de su familia o un ahorro que se genere para ellos y así poder defenderse cuando vuelvan a reinsertarse dentro de la sociedad”, añadió Aguilar.

Proyecto busca llegar a municipalidades

La idea tanto del Gobierno como del Ministerio de Justicia es que el plan llegue a todos los rincones del país e, incluso, ya muchas municipalidades buscan formar parte del plan, así lo dejó entrever José Miguel Jiménez, presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

“Tenemos solicitudes de limpieza del río Tempisque, el Dique, solicitudes de alcantarillado, etc. Puedo mencionar muchísimas municipalidades que han dicho que sí y que evidentemente vienen a facilitar una acción comunal, y lo importante es que hay municipalidades cuyo presupuesto no les permitiría hacer estos trabajos”, manifestó Jiménez.

Según datos suministrados por el Gobierno, desde que comenzó el plan, se ha presentado un ahorro estimado de 600 millones de colones para el mantenimiento de la infraestructura vial, distribuidos en ₡100 millones en recolección de desechos y casi ₡500 millones en mantenimiento de derecho de vía en el Área Metropolitana.

Además, se han logrado recoger 129 toneladas de basura en los diferentes centros penitenciarios.



