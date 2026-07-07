Privado de libertad se fuga de La Reforma

Un privado de libertad escapó del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, y las autoridades penitenciarias activaron un operativo para lograr su captura.



El evadido fue identificado como Marco Vinicio Villalobos Ledezma, de 45 años.

El hombre presenta tatuajes visibles en el cuello, según la información difundida por las autoridades con fines policiales (ver fotografía adjunta).

La fuga fue detectada durante el recuento de la población de la cárcel. La Policía Penitenciaria confirmó la ausencia del reo y activó los protocolos de búsqueda.

El jefe policial del centro ordenó recorridos dentro de las instalaciones y en los alrededores. Los oficiales realizaron verificaciones para identificar posibles rutas de escape y obtener información útil para la investigación.

Las autoridades también iniciaron la revisión de datos relacionados con el privado de libertad. El análisis incluye domicilios, vínculos familiares y otros elementos de interés.

La fotografía y la información del evadido fueron compartidas con la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales para reforzar el operativo.

Villalobos Ledezma descontaba una condena por robo agravado, robo simple y agresión con armas contra la propiedad y por agresión con arma. Según los registros penitenciarios, al privado de libertad le quedaban pocos meses para optar por un beneficio establecido en la legislación vigente.

La Policía Penitenciaria pidió a la ciudadanía reportar cualquier información que permita ubicar al fugitivo mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.