Privado de libertad de 70 años muere en cárcel de Pococí

Un privado de libertad de 70 años, de apellido Chacón, falleció en la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre, en Pococí, Limón, según informó el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se recibió a las 8:30 a. m de este viernes, cuando oficiales de la Policía Penitenciaria fueron informados por otros privados de libertad sobre la caída del hombre en el área de baños del módulo.

Según información preliminar, el adulto mayor se golpeó la cabeza tras la caída y presentó convulsiones.

Tras recibir el aviso, los oficiales lo trasladaron al área médica del centro penitenciario para su valoración y coordinaron con el Sistema de Emergencias 9-1-1 de Costa Rica el traslado al Hospital de Guápiles mediante una ambulancia.

Sin embargo, a las 9:00 a. m., personal de la Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento dentro de las instalaciones del centro penal.﻿

El caso esta en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

