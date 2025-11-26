Privada y sin prensa: así fue la declaración de Gamboa en la audiencia por su extradición

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró privada la declaración del exmagistrado Celso Gamboa, la cual intenta frenar su extradición a Estados Unidos.

La decisión se tomó a solicitud de la defensa, lo que impidió el acceso de la prensa al desarrollo de la vista oral.



A las 11:43 a.m., el juez del tribunal confirmó que se tomó la declaración privada de uno de los imputados.

“Queremos informar que ya se recibió la declaración de una de las personas procesadas (Celso Gamboa) que pidió que no se grabara, que fuera privada, se acogió esto y se declaró la privación de la audiencia. Ya tenemos la declaración y podemos continuar”, indicó el juez.

Este miércoles, en la sede judicial de Goicoechea, el Tribunal de Apelación abrió la sesión correspondiente a la etapa de revisión de los recursos presentados contra la resolución del 7 de octubre. En dicha resolución se había avalado la entrega de Celso Gamboa y de Jonathan Álvarez a las autoridades de Estados Unidos, país que los requiere dentro de una causa penal relacionada con presunto tráfico internacional de drogas.



La sesión de apelación fue fijada para este 26 de noviembre con el fin de escuchar los argumentos de los imputados y de sus defensas técnicas. Durante el espacio previsto, que se estima finalizará en horas de la tarde, las partes exponen los motivos por los cuales solicitan anular la resolución que confirmó su condición de extraditables.



Esta vista constituye un paso formal dentro del trámite judicial previo a que se emita una decisión definitiva sobre la entrega de ambos a la jurisdicción estadounidense.



En esta misma audiencia se tenía contemplado conocer los recursos presentados a favor de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, también requerido en extradición. No obstante, el Tribunal reprogramó el análisis de su caso para la tercera semana de diciembre, debido a que su abogado participa simultáneamente en el juicio del denominado Caso Fénix, actualmente en su fase final.

