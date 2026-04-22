Primeros médicos becados por CCSS para especializarse en Brasil no son funcionarios de la Caja

Los dos primeros médicos becados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para especializarse en Brasil no forman parte de la planilla institucional.

Los beneficiados se capacitarán en Medicina Nuclear y Anestesia y Recuperación en la Universidad de São Paulo, como parte del programa de cooperación internacional para la formación de profesionales en salud.

Aunque no son funcionarios de la Caja, la institución firmó un contrato de retribución con ambos médicos, que deberán regresar en 2029 para brindar sus servicios en el Seguro Social. El Colegio de Médicos garantizó que todos los profesionales que se especialicen en Brasil podrán ejercer en Costa Rica.

La CCSS cubrió los gastos de tiquete aéreo, seguro médico, estipendio mensual durante el periodo de estudio y el costo de la formación, para un total de beneficios valorados en 60 millones de colones por cada médico.