Primera División volverá a tener 12 equipos hasta dentro de un año

El fútbol de Costa Rica volverá a tener 12 equipos hasta dentro de un año, específicamente para la temporada 2027 – 2028.

Así quedó acordado la tarde de este jueves en la Asamblea de Presidentes de Unafut, con la participación de los nueve clubes afiliados.

Es decir, el Torneo de Apertura y Torneo de Clausura sí será con 10 clubes, pues hasta junio 2028 entrará a regir este acuerdo.

Aún no quedó definida la manera en que se ascenderá a los dos clubes el próximo año.

Estos fueron los acuerdos tomados:

Formato de la competición: se mantendrá la estructura actual compuesta por 18 jornadas en fase regular, semifinales, final y una eventual Gran Final.

Regla Sub-21: se aprobó una modificación al reglamento, estableciendo que los clubes deberán acumular un total de 810 minutos durante las 18 jornadas de la fase regular. De esta manera, cada equipo podrá cumplir con el requisito mediante un promedio mínimo de 45 minutos por partido. Adicional, los jugadores nacidos a partir del 2006 que participen durante los partidos sumarán el 100% de minutos, eliminándose la escala de porcentajes.

Liga Menor: se aprobó un ajuste en las categorías Élite, las cuales pasarán a conformarse por U-16, U-18 y U-20, con el objetivo de alinearse a estándares y prácticas internacionales de desarrollo deportivo. Durante el torneo de Apertura 2026 se implementará un periodo de transición, mientras que la estructura quedará oficialmente establecida a partir del torneo de Clausura 2027. En cuanto a las categorías prospectos, se mantendrán U-12, U-13, U-14 y U-15.

Torneo de Copa: se acordó no realizar la competición durante esta Temporada, por lo que tampoco se jugará la Recopa.

Supercopa: Se mantendrá el formato de disputa entre el campeón del Apertura versus el campeón del Clausura. En caso de que un mismo club obtenga ambos campeonatos y además finalice como líder de la tabla acumulada, no será necesario disputar la Supercopa. Sin embargo, si otro club concluye como líder de la tabla acumulada, sí se llevará a cabo el juego.

12 clubes: Adicional, para esta Temporada y después de un análisis jurídico, se mantendrán la participación de 10 Clubes en Primera División. No obstante, para la Temporada 2027 – 2028 se valora la posibilidad de aumentar a 12 Clubes. Precisamente, se ha iniciado un proceso con la Federación Costarricense de Fútbol y las otras Ligas de Fútbol para definir los próximos pasos.

Por otra parte, también quedaron definidas las fechas de las próximas competiciones oficiales del 2026: la Supercopa se disputará el 12 de julio, la Recopa el 17 de julio y el torneo de Apertura dará inicio el próximo 26 de julio.

