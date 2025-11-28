Primera División: ¿Qué se juega cada equipo este fin de semana?

Con seis puntos por jugar en el Apertura 2025, no hay un solo equipo que no esté luchando por algo. Todos los partidos son clave, dependiendo de las aspiraciones de cada oncena.

A continuación repasamos los escenarios:

Alajuelense (34 puntos), rival: Cartaginés

Los manudos pueden terminar de amarrar el primer puesto en la fase regular. Esto significaría cerrar en casa semifinales, final de fase y una eventual gran final.

Saprissa (30), rival: Liberia

Los morados tienen esperanzas matemáticas de terminar en la cima. Además, su segundo lugar no está consolidado.

Cartaginés (27), rival: Alajuelense

Los brumosos pueden terminar esta primera parte del certamen en segundo lugar, por lo que deben ganar.

Liberia (26), rival: Saprissa

Un punto separa a los liberianos de sellar su boleto a semifinales.

Pérez Zeledón (20), rival: Guadalupe

Los Guerreros del Sur se aferran a la matemática para soñar con entrar al grupo de arriba. Ganar y esperar un tropiezo de Liberia es la única oportunidad.

Herediano (20), rival: San Carlos

Mismo escenario que Pérez Zeledón, con el peso añadido de ser bicampeones defensores.

Puntarenas (17), rival: Sporting

Los porteños son séptimos, pero solo los separan cuatro puntos del local. El descenso se determina en el Clausura, pero ya lo juegan.

Sporting (14), rival: Puntarenas

Abrir espacio entre los josefinos y el sótano es primordial para un Clausura no tan sufrido.

Guadalupe (13), rival: Pérez Zeledón

Otro equipo que quiere puntuar pensando en no sufrir con el último lugar.

San Carlos (13), rival: Herediano

Un semestre para el olvido y una necesidad de conseguir puntos es lo que enfrentan los Toros del Norte este sábado.