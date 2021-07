Primer hotel tico entra a la "colección" más sostenible del mundo

Costa Rica tiene un logro más en cuanto a ecoturismo: recientemente sumó su primer hotel a la colección más sostenible del mundo.



Se trata de Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort en Manuel Antonio, que ha sido elegido como miembro de Beyond Green.

Beyond Green es la nueva colección de hoteles que permite explorar el planeta de forma más consciente, reúne tan solo 27 propiedades en todo el mundo que se comprometen a cumplir los tres pilares clave del turismo sostenible: prácticas respetuosas con el medio ambiente, que van más allá de lo básico, protección del patrimonio natural y cultural, y la contribución al bienestar social y económico de las comunidades locales.



Este hotel se ganó este espacio por la prohibición total del plástico de un solo uso, la creación de un huerto hidropónico, una reserva privada de selva tropical, la contratación de personal local y el apoyo a las comunidades locales, indicó el director del negocio Hans Pfister.

Entre los hoteles que conforman este prestigioso portafolio se encuentran los siguientes: The Post Ranch Inn and Ted Turner Properties en Estados Unidos, The Brando en Polinesia Francesa, The Three Camels Lodge en Mongolia, Ashford Castle en Irlanda, The Coppola Resorts en Belice y Several Luxury Safari Lodges en África .

Cada uno de estos hoteles refleja una verdadera inspiración con un diseño auténtico e innovador, un servicio al cliente sin igual y una serie de experiencias que inspiran la renovación personal, el bienestar, el aprendizaje y la aventura en algunos de los lugares urbanos, rurales y remotos más exclusivos del mundo.