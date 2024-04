Prima de Kimberly Araya sobre sospechoso de matarla: “Él fue su primer y único novio”

​"Las mujeres tenemos que hablar, no podemos dejar pasar insultos, malos tratos de ninguna forma, agredir no es solo con golpes y parece que la sociedad no entiende eso. Mientras no haya golpes, creen que está bien que los malos tratos se pueden dejar pasar y no es así, es como una bola de nieve que cada vez va a ir siendo más grande. Que esto que le pasó a mi prima nos deje una enseñanza: no dejar pasar ni el más mínimo acto de grosería o maltrato", finalizó.