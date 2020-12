Prevención: factor central en la nueva administración del INAMU

Marcela Guerrero, actual presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), estará frente del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) a partir del 4 de enero del 2021.​

Para ella todo lo que pueda hacer el INAMU es insuficiente ante una pandemia de violencia contra las mujeres como la que se ha vivido en los últimos meses y años, sin embargo, intentará aportar mucho a la vida de estas personas y sus familias.

Según la población, y algo que Guerrero reconoce, es que el INAMU ha creado una sensación de ser reactivo, al manifestarse mayoritariamente cuando los actos de violencia ya han ocurrido.

Esto lleva a que se generan muchas dudas sobre las acciones en materia de prevención.

La próxima jerarca asegura que lo que conoce sobre prevención es lo que actualmente está publicado, pero pretende llegar a la institución a revisar qué existe en este tema y, si no hay nada, empezar a actuar.

“Está el tema de prevención, no hay, pareciera, o no se ha visibilizado y si hay, hay que ver que acciones correctivas hay que hacer en materia prevención. (...) Estoy segura de que todas las puertas se van a abrir para que esto no sea reactivo y sea más ordenado y que vayamos sobre todo en materia de prevención haciendo valoraciones colectivas”, indicó Guerrero.